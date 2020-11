Salvini: “Vaccino anti-Covid? Non deve essere obbligatorio” (Di giovedì 26 novembre 2020) E sul Natale: “Non rubiamo il sogno ai bambini”. Poi Salvini “lancia” la candidatura di Bertolaso a Sindaco di Roma Le prime dosi del vaccino anti-Covid dovrebbero arrivare in Italia all’inizio del prossimo anno, ma sul tema dell’obbligatorietà il leader della Lega Matteo Salvini ha le idee chiare: “Non deve essere obbligatorio. La libertà, anche di cura va sempre tutelata. Non ci sono italiani matti”. Nel corso della stessa intervista, rilasciata alle telecamere del programma Omnibus su La7, il numero uno del Carroccio ha anche chiarito la sua posizione circa il Dpcm contente le misure per Natale, che dovrebbe essere ratificato il prossimo 4 Dicembre: “Dico solo una cosa: non rubiamo il sogno ai bambini che lo aspettano tutto l’anno. Nessuno pensa ai veglioni, ma ... Leggi su zon (Di giovedì 26 novembre 2020) E sul Natale: “Non rubiamo il sogno ai bambini”. Poi“lancia” la candidatura di Bertolaso a Sindaco di Roma Le prime dosi del vaccinodovrebbero arrivare in Italia all’inizio del prossimo anno, ma sul tema dell’obbligatorietà il leader della Lega Matteoha le idee chiare: “Nonobbligatorio. La libertà, anche di cura va sempre tutelata. Non ci sono italiani matti”. Nel corso della stessa intervista, rilasciata alle telecamere del programma Omnibus su La7, il numero uno del Carroccio ha anche chiarito la sua posizione circa il Dpcm contente le misure per Natale, che dovrebberatificato il prossimo 4 Dicembre: “Dico solo una cosa: non rubiamo il sogno ai bambini che lo aspettano tutto l’anno. Nessuno pensa ai veglioni, ma ...

matteosalvinimi : #Salvini: A proposito di vaccino, mi segnalano che mancano milioni di siringhe. Ci si prepari già da ora, non si fa… - angy_cocco : Salvini è stato fotografato con nelle mani il cartello de Il sentiero di Nicola, associazione per le cure di un bim… - SmordiRita : Matteo Salvini, bomba in tv: cosa dice sul vaccino anti-Covid. E lancia l'allarme aghi e siringhe - Il Tempo - tuscolo : RT @matteosalvinimi: #Salvini: A proposito di vaccino, mi segnalano che mancano milioni di siringhe. Ci si prepari già da ora, non si facci… - Esterin62237737 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: A proposito di vaccino, mi segnalano che mancano milioni di siringhe. Ci si prepari già da ora, non si facci… -

