Salerno, Comune e Asl: “Riapertura scuole in sicurezza” (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore alla Scuola Eva Avossa hanno incontrato stamani il Responsabile del Dipartimento Prevenzione dell’ASL Salerno. Il Comune di Salerno ha come obiettivo prioritario la riapertura in sicurezza delle scuole garantendo la salute e la serenità di tutta la popolazione scolastica e delle famiglie. L’intento è quello di permettere il ritorno in aula delle scuole dell’infanzia, asili nido e prima elementare. Si è condiviso di continuare nell’opera di monitoraggio, definendo una campionatura adeguata del personale scolastico, degli studenti e dei loro familiari, onde verificare l’andamento della pandemia ed avere oggettivi elementi di valutazione alla base delle decisioni da assumere in condivisione con i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco diVincenzo Napoli e l’Assessore alla Scuola Eva Avossa hanno incontrato stamani il Responsabile del Dipartimento Prevenzione dell’ASL. Ildiha come obiettivo prioritario la riapertura in sicurezza dellegarantendo la salute e la serenità di tutta la popolazione scolastica e delle famiglie. L’intento è quello di permettere il ritorno in aula delledell’infanzia, asili nido e prima elementare. Si è condiviso di continuare nell’opera di monitoraggio, definendo una campionatura adeguata del personale scolastico, degli studenti e dei loro familiari, onde verificare l’andamento della pandemia ed avere oggettivi elementi di valutazione alla base delle decisioni da assumere in condivisione con i ...

“Insieme per le feste” . Dona con gusto e sostieni il progetto Abitare sociale. Un panettone solidale per aiutare la cooperativa Sociale Quipus . Si tinge dei colori della beneficenza il Natale della ...

Il mondo dello sport piange Diego Maradona, il più grande campione di tutti i tempi. Anche il Comune di Agropoli e l'US Agropoli ...

