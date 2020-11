(Di giovedì 26 novembre 2020)e 3M collaborano per realizzare delledavvero. Un gioco di squadra vincente, che unisce innovazione e tecnologie avanzate al design diquali le Force, Air Max e Blazer. Un prodotto unico e originale, per la prima volta sul mercato. Si tratta di calzature uniche nel loro genere, che esprimono al meglio

zazoomblog : Nike e 3M realizzano una linea di sneakers iconiche - #realizzano #linea #sneakers #iconiche -

Ultime Notizie dalla rete : Nike realizzano

MVC MAGAZINE

Nike e 3M collaborano per realizzare delle sneakers davvero iconiche. Un gioco di squadra vincente, che unisce innovazione e tecnologie avanzate al design di sneakers quali le Force, Air Max e Blazer.(di Daniele Caroleo) – In occasione della partita di Bundesliga1, tra il Borussia Dortmund e l’Hertha Berlino, la formazione rappresentante la capitale della Germania è scesa in campo con una maglia s ...