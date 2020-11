MotoGp, Quartararo: "Mi affiderò uno psicologo per gestire lo stress" (Di giovedì 26 novembre 2020) Doveva essere il suo anno. L'assenza di Marc Marquez sembrava spalancare le porte del titolo mondiale a Fabio Quartararo , a maggior ragione dopo la doppietta iniziale a Jerez. Invece, le cose sono ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Doveva essere il suo anno. L'assenza di Marc Marquez sembrava spalancare le porte del titolo mondiale a Fabio, a maggior ragione dopo la doppietta iniziale a Jerez. Invece, le cose sono ...

zazoomblog : MotoGP Fabio Quartararo: “Mi affiderò a uno psicologo per gestire meglio lo stress del weekend di gara” - #MotoGP… - OA_Sport : MotoGP, Fabio Quartararo: “Mi affiderò a uno psicologo per gestire meglio lo stress del weekend di gara” - mctaetaeb : innamorarsi di quartararo dopo la fine del mondiale di motogp non è stata una grande mossa - LucianoQuaranta : RT @FormulaPassion: #MotoGP | #Quartararo chiede aiuto - FormulaPassion : #MotoGP | #Quartararo chiede aiuto -