Morta la mamma di Asia Argento | lei | “Mi manca la terra sotto i piedi”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 26 novembre 2020) È venuta are Daria Nicolodi, su Instagram, ha dedicato un post alla madre che questa mattina, 26 novembre, è venuta are. Daria Nicolodi, classe 1950, attrice e sceneggiatrice aveva 70 a da anni era legata a Darioa cui è toccato dare la notizia della morte della donna. I due si sono conosciuti nel 1974 durante i casting del film cult “Profondo Rosso” e dalla loro unione è nata una figlia. Riposa in paceadorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te milai piedi, e sento di aver ...