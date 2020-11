Ministro francese Le Maire in Italia: “Mes va adottato per evitare altri choc” (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire in un incontro con la stampa lancia l’appello: “È essenziale che la riforma del Mes sia definitivamente adottata e ratificata. Credo che la situazione migliorerà dal punto di vista sanitario ed economico ma la nostra responsabilità è anche anticipare nuovi choc”. Il Ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire incontrerà L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 26 novembre 2020) Ildell’EconomiaBruno Lein un incontro con la stampa lancia l’appello: “È essenziale che la riforma del Mes sia definitivamente adottata e ratificata. Credo che la situazione migliorerà dal punto di vista sanitario ed economico ma la nostra responsabilità è anche anticipare nuovi. Ildell’EconomiaBruno Leincontrerà L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

