Mes | Parigi commissaria i giallorossi?

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire ha rilasciato un’interessante intervista a Repubblica in cui ha spiegato che a suo parere l’Italia dovrebbe, in via precauzionale, aderire alla linea di credito sanitaria del Meccanismo europeo di stabilità. “Il Mes è una garanzia supplementare, non ne abbiamo bisogno ma è comunque una garanzia che rafforza l’Italia, la Francia e la InsideOver.