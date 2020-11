Mal di testa nei bambini: dormire a sufficienza è la cura migliore (Di giovedì 26 novembre 2020) La ricerca dimostra che iniziare la scuola ad un orario posticipato potrebbe portare dei benefici agli studenti che sono tendenti, a causa del loro orologio biologico, a prendere sonno più tardi. Mentre i genitori lamentano colpi di sonno, irritabilità e scarse prestazioni scolastiche, un nuovo studio suggerisce che vi è una ragione ulteriore che spiega perché posticipare l’orario di entrata a scuola potrebbe migliorare la qualità di vita degli alunni. I ricercatori hanno rilevato che i bambini che entrano a scuola prima delle 8.30 avevano 7.7 mal di testa al mese, in media. Un numero di 3 volte superiore a quello dei bambini che entrano mezz’ora dopo. Lo studio è stato pubblicato su Headache: The Journal of Head and Face Pain. “Le prove dimostrano che vi è una connessione tra mal di testa e sonno”, ha detto ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 26 novembre 2020) La ricerca dimostra che iniziare la scuola ad un orario posticipato potrebbe portare dei benefici agli studenti che sono tendenti, a causa del loro orologio biologico, a prendere sonno più tardi. Mentre i genitori lamentano colpi di sonno, irritabilità e scarse prestazioni scolastiche, un nuovo studio suggerisce che vi è una ragione ulteriore che spiega perché posticipare l’orario di entrata a scuola potrebbe migliorare la qualità di vita degli alunni. I ricercatori hanno rilevato che iche entrano a scuola prima delle 8.30 avevano 7.7 mal dial mese, in media. Un numero di 3 volte superiore a quello deiche entrano mezz’ora dopo. Lo studio è stato pubblicato su Headache: The Journal of Head and Face Pain. “Le prove dimostrano che vi è una connessione tra mal die sonno”, ha detto ...

La ricerca dimostra che iniziare la scuola ad un orario posticipato potrebbe portare dei benefici agli studenti che sono tendenti, a causa ...

