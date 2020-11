Lotta ai Big tech, ecco come la Francia ha deciso di tassare i colossi del web (Di giovedì 26 novembre 2020) Il problema c’è da troppo ormai e c’è chi alle mancanze della gabbia europea, anticipa rispondendo con i fatti. La Fancia non perde tempo o meglio non lo perde aspettando l’Europa. Quante volte guardando i dati che mostravano la inaccettabile differenza di pressione fiscale tra i big del web e le Pmi siamo inorriditi? L’Ufficio studi della Cgia di Mestre aveva chiaramente evidenziato che “se le pmi versano il 59,1% dei profitti, le multinazionali del web presenti in Italia, o meglio le controllate di questi giganti economici ubicate nel nostro Paese, registrano un tax rate del 33,1 per cento”. Il confronto, ha precisato il coordinatore dell’Ufficio studi, Paolo Zabeo, si basa su “dati desunti da fonti diverse” e il dato italiano proviene “dal rapporto Doing business della Banca mondiale riferito al 2018”. Zabeo ha in conclusione dichiarato: “È comunque verosimile ritenere che ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 26 novembre 2020) Il problema c’è da troppo ormai e c’è chi alle mancanze della gabbia europea, anticipa rispondendo con i fatti. La Fancia non perde tempo o meglio non lo perde aspettando l’Europa. Quante volte guardando i dati che mostravano la inaccettabile differenza di pressione fiscale tra i big del web e le Pmi siamo inorriditi? L’Ufficio studi della Cgia di Mestre aveva chiaramente evidenziato che “se le pmi versano il 59,1% dei profitti, le multinazionali del web presenti in Italia, o meglio le controllate di questi giganti economici ubicate nel nostro Paese, registrano un tax rate del 33,1 per cento”. Il confronto, ha precisato il coordinatore dell’Ufficio studi, Paolo Zabeo, si basa su “dati desunti da fonti diverse” e il dato italiano proviene “dal rapporto Doing business della Banca mondiale riferito al 2018”. Zabeo ha in conclusione dichiarato: “È comunque verosimile ritenere che ...

ElenaMarilynch : @borghi_claudio Benvenuto ?? ...lo dico con un po' d'ironia (ricordo che sei sempre stato contrario all'obbligo) ma… - BIG_GROUP_ : RT @EdTroiano: La lotta alle contraffazioni Made in Italy: una priorità @origin_italia: in fase di legge di Bilancio riconoscere ruolo dei… - about_big_data : RT @IconsultingBI: Al Convegno finale dell’Osservatorio Big Data & Business Analytics del Politecnico di Milano ci siamo anche noi. Scopri… - IconsultingBI : Al Convegno finale dell’Osservatorio Big Data & Business Analytics del Politecnico di Milano ci siamo anche noi. Sc… - Sgresenda_ : Con John Kerry come inviato speciale per il clima è proprio come passare dalla merda alla nocciolata Rigoni nella l… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Big Sanremo 2021, il toto-cantanti: ecco chi potrebbe partecipare al Festival Notizie Musica Nella lotta al Covid l’Europa cambia passo. Egualia: la nuova strategia UE garantisce accesso equo alle cure

«L’Europa sembra aver finalmente imboccato con decisione la strada capace di coniugare fino in fondo l’interesse del paziente e la competitività globale del settore farmaceutico. I quattro pilastri su ...

Fleet management: lotta digitale ai furti delle auto

I player di autonoleggio fanno leva su IoT, big data e intelligenza artificiale per agire in modo integrato sul tracciamento del proprio parco auto ...

«L’Europa sembra aver finalmente imboccato con decisione la strada capace di coniugare fino in fondo l’interesse del paziente e la competitività globale del settore farmaceutico. I quattro pilastri su ...I player di autonoleggio fanno leva su IoT, big data e intelligenza artificiale per agire in modo integrato sul tracciamento del proprio parco auto ...