Lille-Milan in tv e streaming | dove vederla

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 novembre 2020) I francesi di Galtier sfidano i rossoneri di Pioli nella 4ª giornata della fase a gironi dell’Europa League:vedereIldi Stefano Pioli si gioca una fetta importante di qualificazione ai sedicesimi dell’Europa League 2020/2021 affrontando in trasferta ildi Christophe Galtier nella 4ª giornata del Gruppo H. Il tecnico rossonero, ancora positivo al Coronavirus, non sarà in panchina, come del resto il suo vive: al suo posto l’assistente tecnico Daniele Bonera.: la partita si giocherà giovedì 26 novembre 2020 nello scenario dello Stadio Pierre Mauroy di. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18.55 e la gara sarà diretta dall’inglese Pierre Mauroy. Il, che ha perso la gara di San ...