“Intere notti…” Alessandra Mussolini non lo nasconde | cosa è successo durante Ballando con le stelle

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 novembre 2020), ha sentito l’esigenza di confessare tutto. Ma partiamo dal principio.con lesi è concluso sabato scorso con la vittoria di Gilles Rocca, e il percorso diallo show che , è stato di crescita e liberazione. All’interno dicon leè riuscita a far pace con Canino e ha convinto quasi tutti in giuria grazie al suo modo di ballare. Infatti il terzo posto nel programma condotto da Milly Carlucci è stato suo. Come ogni percorso che si rispetti, non sono mancati gli ostacoli per. Ma approfondiamo meglio. (Continua dopo le foto) Una volta consumate ben nove puntate di ...