Evasione con fatture false, sequestro GdF da 240mila euro (Di giovedì 26 novembre 2020) CASERTA, 26 NOV - La Guardia di Finanza ha sequestrato su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, beni e disponibilità finanziarie pari a 240mila euro di una società con sede a Santa ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 26 novembre 2020) CASERTA, 26 NOV - La Guardia di Finanza ha sequestrato su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, beni e disponibilità finanziarie pari adi una società con sede a Santa ...

La7tv : #dimartedi Piercamillo #Davigo su Silvio #Berlusconi: 'E' stato condannato con sentenza irrevocabile per evasione f… - ansa_tecnologia : Evasione con fatture false, sequestro GdF da 240mila euro. Imprenditore casertano non avrebbe pagato imposte per un… - nemo0703 : @AppostaMi La CRONICA evasione stimata è di circa 200 mld e non 700, tuttavia poiché i Paperoni con patrimonio > 50… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: #ESempreMezzogiorno già raggiunge risultati che ci rendono molto contenti, era una fascia che faticava. Antonella ripopola… - bubinoblog : #ESempreMezzogiorno già raggiunge risultati che ci rendono molto contenti, era una fascia che faticava. Antonella r… -

Ultime Notizie dalla rete : Evasione con Evasione con fatture false, sequestro GdF da 240mila euro Tiscali.it Il commovente ricordo di un giovane tifoso di Maradona: “Hai messo a sedere un mondo intero”

In quell’occasione El Pibe De Oro, dopo 8 anni di assenza dall’Italia, incontrava i giornalisti e gli ammiratori per rigettare quell’infamante accusa di evasione fiscale e chiarire la sua posizione ...

Quartu, l'amministratore di condominio è un evasore totale

I militari hanno scoperto l'attività completamente in nero di un "professionista" che gestiva diversi stabili nell'hinterland ...

In quell’occasione El Pibe De Oro, dopo 8 anni di assenza dall’Italia, incontrava i giornalisti e gli ammiratori per rigettare quell’infamante accusa di evasione fiscale e chiarire la sua posizione ...I militari hanno scoperto l'attività completamente in nero di un "professionista" che gestiva diversi stabili nell'hinterland ...