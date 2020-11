Dirty Dancing 2, Jennifer Grey sul sequel: "Nessuno sostituirà Patrick Swayze" (Di giovedì 26 novembre 2020) L'attrice Jennifer Grey ha parlato del sequel di Dirty Dancing dichiarando che Patrick Swayze non verrà sostituito nel ruolo di Johnny. Dirty Dancing avrà un sequel e ora la protagonista Jennifer Grey ha confermato che Nessuno sostituirà Patrick Swayze, interprete di Johnny nel film cult. L'attore è morto nel 2009 a causa di un cancro al pancreas e, per ora, non è chiaro come verrà affrontata l'assenza del suo personaggio nel prossimo capitolo della storia. Jennifer Grey, intervistata da People, ha spiegato parlando del sequel di Dirty ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 novembre 2020) L'attriceha parlato deldidichiarando chenon verrà sostituito nel ruolo di Johnny.avrà une ora la protagonistaha confermato che, interprete di Johnny nel film cult. L'attore è morto nel 2009 a causa di un cancro al pancreas e, per ora, non è chiaro come verrà affrontata l'assenza del suo personaggio nel prossimo capitolo della storia., intervistata da People, ha spiegato parlando deldi...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Dirty Dancing 2, Jennifer Grey sul sequel: 'Nessuno sostituirà Patrick Swayze' - Afle_ : comunque ho finito di guardare per la prima volta (!!!) Dirty Dancing e l'unica cosa che posso dire è: vaffanculo - ZeniaConfusa : Inizi a conoscerlo e ti sembra di essere in Dirty Dancing, ti fidanzi e ti senti come in 9 settimane e mezzo, poi l… - heronxile : voglio vedere dirty dancing il docu di folklore tutto i miei comfort film di questa stagione ma non posso - heronxile : oggi fa freddino mi sono già messa tre coperte addosso + sto preparando la cioccolata calda, insomma il pomeriggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Dirty Dancing Dirty Dancing 2, Jennifer Grey sul sequel: "Nessuno sostituirà Patrick Swayze" Movieplayer.it Dirty Dancing 2, Jennifer Grey sul sequel: "Nessuno sostituirà Patrick Swayze"

L'attrice Jennifer Grey ha parlato del sequel di Dirty Dancing dichiarando che Patrick Swayze non verrà sostituito nel ruolo di Johnny. Dirty Dancing avrà un sequel e ora la protagonista Jennifer Grey ...

All Together Now: Gli Amabili cantano The Time of my Life (video)

Per la quarta puntata della nuova edizione di All Together Now in onda mercoledì 25 novembre 2020 (qui trovate tutti i concorrenti), Gli Amabili cantano The Time of my Life dalla colonna sonora di Dir ...

L'attrice Jennifer Grey ha parlato del sequel di Dirty Dancing dichiarando che Patrick Swayze non verrà sostituito nel ruolo di Johnny. Dirty Dancing avrà un sequel e ora la protagonista Jennifer Grey ...Per la quarta puntata della nuova edizione di All Together Now in onda mercoledì 25 novembre 2020 (qui trovate tutti i concorrenti), Gli Amabili cantano The Time of my Life dalla colonna sonora di Dir ...