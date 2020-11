Detto Fatto, parla l'insegnante del tutorial Emily Angelillo: 'Era un copione, sono stata attaccata ingiustamente' (Di giovedì 26 novembre 2020) Si trattava di un copione . Così spiega il suo tutoria l, andato in onda tra mille polemiche, su come fare la spesa a Detto Fatto, Emily Angelillo . L a ballerina e insegnante di pole dance ha voluto ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) Si trattava di un. Così spiega il suo tutoria l, andato in onda tra mille polemiche, su come fare la spesa a. L a ballerina edi pole dance ha voluto ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - GiadaPiccioni : E con quella frase lei ha fatto capire esplicitamente che quel voi detto sui divanetti l'altra sera era riferito a lui #gregorelli - Gilmerdo : Naturalmente provo orrore anche per la crociata bigotta dei social, sempre più rappresentazione plastica di un mond… -