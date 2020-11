Detto Fatto, il programma Rai a rischio chiusura: cosa sta succedendo (Di giovedì 26 novembre 2020) Il programma Detto Fatto momentaneamente sospeso dalla programmazione Rai in attesa di scoprire come verrà affrontato il problema nato da un discutibile tutorial Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) Il programma pomeridiano di punta di Rai2, Detto Fatto, al centro di un ciclone dopo la diffusione di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 26 novembre 2020) Ilmomentaneamente sospeso dallazione Rai in attesa di scoprire come verrà affrontato il problema nato da un discutibile tutorial Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) Ilpomeridiano di punta di Rai2,, al centro di un ciclone dopo la diffusione di L'articolo proviene da YesLife.it.

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - manulamanuz57 : RT @HuffPostItalia: “Era un copione': parla Emily Angelillo l’insegnante del tutorial 'spesa sui tacchi' di Detto Fatto - amala99_ : @Steph2anieG Te lo avevo detto che lo avrebbe fatto stefy ahahaha -