Dal Lockdown al Black Friday, boom per gli e-commerce: dati e panoramica (Di giovedì 26 novembre 2020) (Milano, 26 novembre 2020) - L'avvento della pandemia ha sensibilmente cambiato i comportamenti d'acquisto degli italiani, oggi sempre più spesso orientati verso il web e il digitale. Lo testimoniano i dati, che hanno messo a registro una scalata degli e-commerce e una modifica dei piani delle aziende. In sintesi, anche le più restie e le più tradizionaliste hanno deciso di andare in rete con un proprio negozio elettronico. Vale dunque la pena di studiare i dati e le tendenze per ottenere una panoramica del mercato digital attuale, dal Lockdown alle previsioni per il Black Friday. Lockdown e digital: è boom per gli e-commerce Stando alle analisi condotte dall'Osservatorio ecommerce B2C del Politecnico ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) (Milano, 26 novembre 2020) - L'avvento della pandemia ha sensibilmente cambiato i comportamenti d'acquisto degli italiani, oggi sempre più spesso orientati verso il web e il digitale. Lo testimoniano i, che hanno messo a registro una scalata degli e-e una modifica dei piani delle aziende. In sintesi, anche le più restie e le più tradizionaliste hanno deciso di andare in rete con un proprio negozio elettronico. Vale dunque la pena di studiare ie le tendenze per ottenere unadel mercato digital attuale, dalalle previsioni per ile digital: èper gli e-Stando alle analisi condotte dall'Osservatorio eB2C del Politecnico ...

RSIonline : #RSIPattichiari lancia la sfida: si può davvero vivere autoproducendo in casa ciò di cui abbiamo bisogno, dal pane… - Silvergio2377 : RT @ChiodiDonatella: FOLLIE DEL #LOCKDOWN: PER UNA BIRRA BEVUTA A MARZO LASCIANO ORA UN PAESE SENZA #PANE #Montopoli, #Pisa. 150 famiglie.… - italmud : RT @ChiodiDonatella: FOLLIE DEL #LOCKDOWN: PER UNA BIRRA BEVUTA A MARZO LASCIANO ORA UN PAESE SENZA #PANE #Montopoli, #Pisa. 150 famiglie.… - Leo1965Knokke : RT @RadioSavana: Taranto, piazza Maria Immacolata deserta per lockdown. Silenzio interrotto dalla musica araba partita dal megafono della f… - europedirectbs : RT @KaterCollective: Coronavirus in Germania: i contagi non calano come sperato, quindi il lockdown light verrà prolungato fino al 20 dicem… -