Da centrodestra via libera a scostamento di bilancio. Fuga in avanti di Berlusconi irrita alleati (Di giovedì 26 novembre 2020) Che paradosso questa giornata del centrodestra: vota compatto a favore dello scostamento di bilancio dopo aver elaborato un documento comune da sottoporre al governo, ma in realtà è più diviso che mai. Finisce con Silvio Berlusconi che gongola, Matteo Salvini che rosica e Giorgia Meloni che continua disperatamente a cercare di tenere attaccata un'alleanza che deve scontare non soltanto visioni politiche diverse ma anche una guerra a chi ha l'ego più grande tra l'ex premier e il leader del Carroccio. Per capire la scena finale del film girato oggi tra Camera e Senato bisogna riavvolgere il nastro di 24 ore, quando i leader del centrodestra (con Berlusconi collegato via telefono dalla Costa azzurra) decidono di mettere nero su bianco le loro richieste al governo per votare a favore dello ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 26 novembre 2020) Che paradosso questa giornata del: vota compatto a favore dellodidopo aver elaborato un documento comune da sottoporre al governo, ma in realtà è più diviso che mai. Finisce con Silvioche gongola, Matteo Salvini che rosica e Giorgia Meloni che continua disperatamente a cercare di tenere attaccata un'alleanza che deve scontare non soltanto visioni politiche diverse ma anche una guerra a chi ha l'ego più grande tra l'ex premier e il leader del Carroccio. Per capire la scena finale del film girato oggi tra Camera e Senato bisogna riavvolgere il nastro di 24 ore, quando i leader del(concollegato via telefono dalla Costa azzurra) decidono di mettere nero su bianco le loro richieste al governo per votare a favore dello ...

