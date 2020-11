Coronavirus, Arcuri: “La curva dei contagi si sta raffreddando. I numeri ci confortano. Ma per battere il virus servirà Per battere il virus servirà il vaccino” (Di giovedì 26 novembre 2020) “La curva dei contagi si sta raffreddando se non congelando, oggi il numero degli italiani ricoverati in ospedale è ancora una volta inferiore. Oggi c’è un’altra notizia, per la prima volta il numero degli italiani ricoverati in terapia intensiva è inferiore, è un segno di speranza e testimonianza che la molteplicità progressiva di misure messe in campo sta iniziando a produrre effetti”. E’ quanto ha detto il Commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, facendo il punto sull’andamento dell’epidemia. “Il 3 novembre – ha aggiunto il Commissario – l’Italia è stata colorata di tre tinte, abbiamo detto che servisse tempo per dei risultati, oggi possiamo dire che questo sta succedendo. I dati si vanno consolidando e i numeri ci confortano sulle scelte fatte e ci confermano che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) “Ladeisi stase non congelando, oggi il numero degli italiani ricoverati in ospedale è ancora una volta inferiore. Oggi c’è un’altra notizia, per la prima volta il numero degli italiani ricoverati in terapia intensiva è inferiore, è un segno di speranza e testimonianza che la molteplicità progressiva di misure messe in campo sta iniziando a produrre effetti”. E’ quanto ha detto il Commissario straordinario all’emergenza, Domenico, facendo il punto sull’andamento dell’epidemia. “Il 3 novembre – ha aggiunto il Commissario – l’Italia è stata colorata di tre tinte, abbiamo detto che servisse tempo per dei risultati, oggi possiamo dire che questo sta succedendo. I dati si vanno consolidando e icisulle scelte fatte e ci confermano che ...

