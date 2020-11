Claudio Caniggia sulla ex moglie Mariana: “Paranoica e vile, da internare al più presto” (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo le accuse offensive rivolte a Sofía Bonelli, l'attuale partner di Claudio Caniggia, Mariana Nannis potrebbe essere sottoposta a consulenza psichiatrica. L'ex marito calciatore sta insinuando infatti che non sia sana di mente. Mariana avrebbe dato alla Bonelli del travestito, parlando di un cambio di sesso dopo un'operazione in Cile. Claudio Caniggia ha dichiarato: "Le dichiarazioni deliranti della mia ex moglie dicono che il suo stato mentale è peggio di quanto si possa immaginare, soprattutto perché abbiamo tre figli".caption id="attachment 88095" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionL'ex calciatore ha aggiunto: "Vive in un mondo di paranoie, di fantasie oscure e surreali. Deve essere internata con urgenza per il suo bene. Quello che ha detto di Sofía ... Leggi su golssip (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo le accuse offensive rivolte a Sofía Bonelli, l'attuale partner diNannis potrebbe essere sottoposta a consulenza psichiatrica. L'ex marito calciatore sta insinuando infatti che non sia sana di mente.avrebbe dato alla Bonelli del travestito, parlando di un cambio di sesso dopo un'operazione in Cile.ha dichiarato: "Le dichiarazioni deliranti della mia exdicono che il suo stato mentale è peggio di quanto si possa immaginare, soprattutto perché abbiamo tre figli".caption id="attachment 88095" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionL'ex calciatore ha aggiunto: "Vive in un mondo di paranoie, di fantasie oscure e surreali. Deve essere internata con urgenza per il suo bene. Quello che ha detto di Sofía ...

Ancora una volta, vista l'assenza di licenze ufficiali, Diego è stato chiamato con un nome fittizio: insieme a Fuerte (Claudio Caniggia) e Capitale (Gabriel Omar Batistuta), sarà proprio lui a ...

Caniggia a pezzi: «Maradona era un fratello per me»

Claudio Caniggia, ex compagno di Nazionale di Diego Armando Maradona, ha voluto ricordare El Pibe de Oro. Le sue parole ...

