Cava de’ Tirreni | arrestato spacciatore 17enne

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutide’(Sa) – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza dide’– Sezione Volanti, nella serata del 24 novembre u.s., hanno tratto in arresto un giovane cavese B.A. di 17 anni, in quanto resosi responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, in seguito ad attività info-investigativa sul territorio dide’, individuavano un garage dove si era registrato nei giorni precedenti un sospetto passeggio di giovani. Dopo un attento servizio di appostamento, gli agenti notavano nel corso della serata giungere un’autovettura nei pressi del suddetto garage con a bordo quattro ragazzi. Immediatamente gli operatori blocno l’auto e sottoponevano a ...