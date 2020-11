Carl Philip di Svezia e la moglie Sofia positivi al Covid (Di giovedì 26 novembre 2020) Come il principe Carlo anche Carl Philip e Sofia di Svezia hanno, infine, contratto il Coronavirus. I reali, che nel corso dell’emergenza sanitaria si sono spesi per aiutare Stoccolma e il popolo svedese, sono risultati positivi al Covid-19. A confermarlo, una nota della corona nella quale si dice che la coppia ha, ad oggi, sintomi lievi della malattia. Leggi su vanityfair (Di giovedì 26 novembre 2020) Come il principe Carlo anche Carl Philip e Sofia di Svezia hanno, infine, contratto il Coronavirus. I reali, che nel corso dell’emergenza sanitaria si sono spesi per aiutare Stoccolma e il popolo svedese, sono risultati positivi al Covid-19. A confermarlo, una nota della corona nella quale si dice che la coppia ha, ad oggi, sintomi lievi della malattia.

screnni : IL PRINCIPE CARL PHILIP E LA PRINCIPESSA SOFIA DI SVEZIA ?? - eve_bridgerton : @KayWords Carl Philip a parte, direi no. E poi manca Nicolai di Danimarca. Cmq i granduchi, che brutti non sono, no… - shadesofamnesia : RT @_crazy_Freddie_: Per colpa dei 5 abiti di Beatrice ?? non avevo spazio per dire che la coppia si è sposata nel 2015. Nello stesso anno S… - LianaCambridge : RT @_crazy_Freddie_: Per colpa dei 5 abiti di Beatrice ?? non avevo spazio per dire che la coppia si è sposata nel 2015. Nello stesso anno S… - CambridgeAimee : RT @_crazy_Freddie_: Per colpa dei 5 abiti di Beatrice ?? non avevo spazio per dire che la coppia si è sposata nel 2015. Nello stesso anno S… -

Ultime Notizie dalla rete : Carl Philip Carl Philip di Svezia e la moglie Sofia positivi al Covid Vanity Fair.it L'accisa agevolata non è giustificata da motivi sanitari, ma cambiare è difficile. I produttori investono nel tabacco italiano

L'accisa agevolata non è giustificata da motivi sanitari, ma cambiare è difficile. I produttori investono nel tabacco italiano ...

L'accisa agevolata non è giustificata da motivi sanitari, ma cambiare è difficile. I produttori investono nel tabacco italiano ...