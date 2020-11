“ArcheocineMANN”: al via la seconda edizione in streaming dal 2 dicembre (Di venerdì 27 novembre 2020) La seconda edizione della rassegna “ArcheocineMANN”, in programma dal 2 al 5 dicembre, sarà in streaming gratuito. Online, il meglio del cinema di Archeologia, Arte e Ambiente. Non si ferma il lavoro prezioso e nobile del MANN, il quale nonostante la chiusura forzata di questi ultimi giorni, rinnova il suo appuntamento online, e offre l’occasione Leggi su 2anews (Di venerdì 27 novembre 2020) Ladella rassegna, in programma dal 2 al 5, sarà ingratuito. Online, il meglio del cinema di Archeologia, Arte e Ambiente. Non si ferma il lavoro prezioso e nobile del MANN, il quale nonostante la chiusura forzata di questi ultimi giorni, rinnova il suo appuntamento online, e offre l’occasione

