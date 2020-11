Volley, SuperLega: Perugia batte Milano 3-1 e consolida il 2° posto in classifica. Leon implacabile (Di mercoledì 25 novembre 2020) Perugia vince il big match sul campo di Milano, valevole per l’ottava giornata di SuperLega, con il punteggio di 21-25 25-20 25-21 25-22. Assoluto protagonista Wilfredo Leon capace di mettere a segno ben 27 punti. Tra i meneghini molto bene Stephen Maar che ha messo a referto 18 punti. Per gli umbri un successo molto importante che vale il secondo posto in classifica e consente ala squadra di Vital Heynen di allungare a +5 proprio sui lombardi. Nel primo set partono meglio gli ospiti che sfruttano la potenza e la tecnica di Atanasijevic (8) per portarsi avanti 6-3. La reazione del lombardi è praticamente istantanea e grazie ad un attacco formidabile di Maar rimettono il naso avanti (9-8). La fase centrale del parziale è molto equilibrata e al muro di Ricci risponde il bolide di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020)vince il big match sul campo di, valevole per l’ottava giornata di, con il punteggio di 21-25 25-20 25-21 25-22. Assoluto protagonista Wilfredocapace di mettere a segno ben 27 punti. Tra i meneghini molto bene Stephen Maar che ha messo a referto 18 punti. Per gli umbri un successo molto importante che vale il secondoine consente ala squadra di Vital Heynen di allungare a +5 proprio sui lombardi. Nel primo set partono meglio gli ospiti che sfruttano la potenza e la tecnica di Atanasijevic (8) per portarsi avanti 6-3. La reazione del lombardi è praticamente istantanea e grazie ad un attacco formidabile di Maar rimettono il naso avanti (9-8). La fase centrale del parziale è molto equilibrata e al muro di Ricci risponde il bolide di ...

DolomitiVolley : Alla Blm Group Arena big match fra Trentino Volley e @tonno_callipo_volley #volley #Trentino #Trento #volleyball… - sportface2016 : #Volley #Superlega #Perugia torna alla vittoria in casa di #Milano - yukiskw219 : RT @PowervolleyMI: ?? l ATTACCO A RETE Attacco a rete per i nostri campioni in vista del match delle 18.00: segui la cronaca live della gar… - yoshidao2 : RT @PowervolleyMI: ?? l 4° SET Finisce 1-3 il match all'Allianz Cloud tra Milano e Perugia: gli ospiti si aggiudicano il recupero dell'otta… - aqua0129_salju : RT @PowervolleyMI: ?? l 4° SET Finisce 1-3 il match all'Allianz Cloud tra Milano e Perugia: gli ospiti si aggiudicano il recupero dell'otta… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley SuperLega Superlega: Monza sbanca Piacenza, Modena supera Padova La Gazzetta dello Sport Volley, Superlega 2020/2021: Perugia torna alla vittoria, Milano battuta 3-1

La Sir Safety Conad Perugia è tornata alla vittoria, superando in trasferta l’Allianz Milano con il punteggio di 3-1 (21-25, 25-20, 25-21, 25-22) nel recupero dell’ottava giornata della Superlega 2020 ...

Torna a ruggire la Sir Volley Perugia, grande colpo a Milano e vetta riconquistata

di Daniele SborzacchiTorna a ruggire la Sir Volley Perugia. Malgrado una condizione fisica ancora precaria, così come i meccanismi di gioco fortemente influenzati dal mese di stop causa contagi per Co ...

La Sir Safety Conad Perugia è tornata alla vittoria, superando in trasferta l’Allianz Milano con il punteggio di 3-1 (21-25, 25-20, 25-21, 25-22) nel recupero dell’ottava giornata della Superlega 2020 ...di Daniele SborzacchiTorna a ruggire la Sir Volley Perugia. Malgrado una condizione fisica ancora precaria, così come i meccanismi di gioco fortemente influenzati dal mese di stop causa contagi per Co ...