Virus e mutazioni, lo studio: «Trasmissibilità non è aumentata, il vaccino funziona» (Di giovedì 26 novembre 2020) I genetisti dell'University College di Londra: «Il Sars-CoV-2 non ha aumentato la sua Trasmissibilità. Ottima notizia per i vaccini in arrivo». L'ipotesi di una mutazione era stata descritta su Science e starebbe caratterizzando la seconda ondata

