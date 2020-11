Violenza sulle donne, De Lucia: “Oggi in Senato colmata altra lacuna” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo dalla senatrice del Movimento Cinque Stelle Danila De Lucia: “Tra gli ambiti che più mi coinvolgono in questa esperienza al Senato della Repubblica, c’è sicuramente quello di componente della “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di Violenza di genere”. È in questa qualità che oggi, giornata simbolica, 25 novembre, sono soddisfatta dell’approvazione avvenuta proprio nell’aula di palazzo Madama, del Disegno di legge n. 1762 su “Disposizioni in materia di statistica in tema di Violenza di genere”, che ho cofirmato. È il frutto di oltre un anno di intenso lavoro in Commissione. Andremo così finalmente a colmare le lacune esistenti e riusciremo a compiere un salto di qualità nel sistema di raccolta dei dati e di analisi statistica. È evidente, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo dalla senatrice del Movimento Cinque Stelle Danila De: “Tra gli ambiti che più mi coinvolgono in questa esperienza aldella Repubblica, c’è sicuramente quello di componente della “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma didi genere”. È in questa qualità che oggi, giornata simbolica, 25 novembre, sono soddisfatta dell’approvazione avvenuta proprio nell’aula di palazzo Madama, del Disegno di legge n. 1762 su “Disposizioni in materia di statistica in tema didi genere”, che ho cofirmato. È il frutto di oltre un anno di intenso lavoro in Commissione. Andremo così finalmente a colmare le lacune esistenti e riusciremo a compiere un salto di qualità nel sistema di raccolta dei dati e di analisi statistica. È evidente, ...

lauraboldrini : #Feltri e #Libero basta misoginia! Quello che scrivete è una forma di violenza sulle #donne. È inaccettabile che… - LauraPausini : Nessuna donna al mondo merita di provare paura e sapere che durante il lockdown (proprio oggi altri 2 casi in Itali… - caritas_milano : Nel lockdown, casi sempre più gravi di violenza sulle donne. L’isolamento aumenta la violenza domestica e il limit… - pignafisherman : Giornata nazionale della violenza sulle donne oscurata da inter real e la morte di maradona - AgataMilazzotto : RT @ItalianAirForce: 'Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il n… -