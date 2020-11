Violenza su donne: Conte,'figli Manduca verranno risarciti, Stato riconosce suoi errori' (2) (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Adnkronos) - Ed ecco che Conte annuncia il suo: "Molti ricorderanno Marianna Manduca, assassinata a soli 32 anni nel 2007 dal marito: ha lasciato tre figli ancora minorenni che hanno passato un calvario giudiziario per vedere riconosciuti i loro diritti. A Carmelo, Stefano e Salvatore dico che certo non riavranno pià la loro mamma -'giovane e bella, coi capelli neri', la descriveva Carmelo- ma lo Stato sottoscriverà un accordo transattivo che riconoscerà loro non solo di poter conservare una somma che era stata riconosciuta alla loro mamma" che aveva denunciato, "inascoltata", le violenze subite "ma gli riconoscerà anche una cospicua somma a titolo di danno non patrimoniale. Lo Stato deve essere in grado di riconoscere i propri errori, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Adnkronos) - Ed ecco cheannuncia il suo: "Molti ricorderanno Marianna, assassinata a soli 32 anni nel 2007 dal marito: ha lasciato treancora minorenni che hanno passato un calvario giudiziario per vedere riconosciuti i loro diritti. A Carmelo, Stefano e Salvatore dico che certo non riavranno pià la loro mamma -'giovane e bella, coi capelli neri', la descriveva Carmelo- ma losottoscriverà un accordo transattivo cherà loro non solo di poter conservare una somma che era stata riconosciuta alla loro mamma" che aveva denunciato, "inascoltata", le violenze subite "ma glirà anche una cospicua somma a titolo di danno non patrimoniale. Lodeve essere in grado dire i propri, ...

La pandemia della violenza: più donne uccise, meno denunce Il Sole 24 ORE
Violenza sulle donne, Gessica Notaro mostra il suo volto sfregiato | VIDEO

Gessica Notaro, aggredita nel 2017 con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares, ha deciso di pubblicare sui suoi profili social un video che mostra per la prima volta il suo viso dopo l’aggressione, q ...

Il Commissariato di Polizia di Senigallia impegnato nella giornata contro la violenza sulle donne Mangialardi sulla violenza contro le donne: "Fenomeno indegno e incompatibile con ogni idea di civiltà ...

