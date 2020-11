Trovato morto in un parco Christophe Dominici, star del rugby francese: ipotesi di suicidio (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ morto, all’età di 48 anni, Christophe Dominici, una delle figure emblematiche del rugby francese. Ex nazionale Bleus - con cui ha collezionato 65 presenze e quattro vittorie nel Sei Nazioni, tre delle quali con il Grande Slam - dopo l’attività da giocatore era stato allenatore in seconda dello Stade français, club nel quale ha militato per 11 stagioni fino al 2008, vincendo cinque campionati nazionali. Secondo la stampa francese, Dominici è stato Trovato morto nel parco di Saint-Cloud, nel dipartimento Hauts-de-Seine. Secondo la procura di Nanterre, citata da ‘Le Monde’, un testimone avrebbe visto l’ex giocatore cadere dal tetto di un edificio abbandonato, da un’altezza di 10 metri. Sulla morte dell’ex rugbista è ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’, all’età di 48 anni,, una delle figure emblematiche del. Ex nazionale Bleus - con cui ha collezionato 65 presenze e quattro vittorie nel Sei Nazioni, tre delle quali con il Grande Slam - dopo l’attività da giocatore era stato allenatore in seconda dello Stade français, club nel quale ha militato per 11 stagioni fino al 2008, vincendo cinque campionati nazionali. Secondo la stampaè statoneldi Saint-Cloud, nel dipartimento Hauts-de-Seine. Secondo la procura di Nanterre, citata da ‘Le Monde’, un testimone avrebbe visto l’ex giocatore cadere dal tetto di un edificio abbandonato, da un’altezza di 10 metri. Sulla morte dell’ex rugbista è ...

