PS5 superiore a Xbox Series X/S su alcuni giochi? Microsoft lo ammette e sta indagando (Di mercoledì 25 novembre 2020) Microsoft ha la più potente console di nuova generazione sulla carta, ma questa superiorità ancora non si è vista, almeno secondo quanto rivelano le analisi di diversi giochi. Nella migliore delle ipotesi la console è uguale a PlayStation 5, nella peggiore è inspiegabilmente inferiore alla console di Sony (come ad esempio in Assassin's Creed Valhalla o Devil May Cry 5). Ma c'è un motivo? Secondo quanto riportato da The Verge, questo potrebbe essere un effetto collaterale degli sviluppatori che ricevono i devkit di Xbox Series X dopo quelli di PS5. Gli sviluppatori hanno detto al sito che erano autorizzati a inviare i giochi Xbox Series X per la certificazione a giugno, dopo che Microsoft ha aggiornato il suo set di strumenti Game Developers Kit ...

