Pomezia dice no alla violenza sulle donne: «Ricordiamo Maria Corazza e tutte le vittime di femminicidio» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Pomezia dice NO alla violenza sulle donne. Con questo slogan si è aperta la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata in tutto il mondo oggi 25 novembre. Uno striscione affisso sulla torre civica per tenere vivo il ricordo di tutte le donne vittime della violenza maschile e una rosa posata sulla panchina rossa del parco delle Rimembranze dedicata a Maria Corazza, morta di femminicidio a Pomezia nel giugno 2019. In ricordo di Maria Corazza e tutte le donne vittime di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 novembre 2020)NO. Con questo slogan si è aperta la giornata internazionale contro la, celebrata in tutto il mondo oggi 25 novembre. Uno striscione affisso sulla torre civica per tenere vivo il ricordo diledellamaschile e una rosa posata sulla panchina rossa del parco delle Rimembranze dedicata a, morta dinel giugno 2019. In ricordo diledi ...

