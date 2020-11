mattiperlecors1 : Paolo Andreucci e Anna Andreussi campioni italiani rally 2RM - cronoscalate_it : Paolo Andreucci e Anna Andreussi campioni italiani rally 2RM - Speedliveit : #CIRally – NICELLI JR E MATTIODA SECONDI NEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY DUE RUOTE MOTRICI DIETRO A PAOLO ANDREUCCI… - Speedliveit : #CIRally – NICELLI JR E MATTIODA SECONDI NEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY DUE RUOTE MOTRICI DIETRO A PAOLO ANDREUCCI - ABMnewscom : (VIDEO) NUOVA PEUGEOT 208 E’ UN GRANDISSIMO SUCCESSO – PAOLO ANDREUCCI LA GUIDA COSÌ -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Andreucci

Electric Motor News

Ultimo appuntamento stagionale per Davide Nicelli che, con il suo fidato navigatore Alessandro Mattioda, ha corso il Rally Tuscan Rewind. I due, come sempre, erano a bordo della Peugeot 208 R2 del te ...Con il Tuscan Rewind dello scorso weekend si è chiusa la stagione anche per Davide Nicelli Jr, in una annata che per il pilota supportato dalla scuderia Maranello Corse è stata inevitabilmente condizi ...