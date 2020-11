Oggi il miele sommerge Maradona. Ma Diego è stato un leader politico profondamente odiato (Di mercoledì 25 novembre 2020) Diego Armando Maradona è morto. A sessant’anni, dopo una vita a dir poco intensa. Vissuta come lui ha voluto. È assurdo Oggi discutere cosa sarebbe stato se il suo comportamento fosse stato diverso. Molto semplicemente, non sarebbe stato Maradona. È morto un leader politico. Che giocava a calcio come un dio. Ma un leader politico. È corretto, lo condividiamo, il paragone con Muhammad Alì. Entrambi hanno fatto politica attraverso lo sport. Simboli di una battaglia in difesa dei deboli. Che fossero neri, poveri, emarginati, vietcong. I due hanno sempre rischiato in proprio. Hanno sfidato il destino, la storia. E hanno vinto. Quando tutto il mondo non aspettava altro che la loro disfatta. A Kinshasa come ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020)Armandoè morto. A sessant’anni, dopo una vita a dir poco intensa. Vissuta come lui ha voluto. È assurdodiscutere cosa sarebbese il suo comportamento fossediverso. Molto semplicemente, non sarebbe. È morto un. Che giocava a calcio come un dio. Ma un. È corretto, lo condividiamo, il paragone con Muhammad Alì. Entrambi hanno fatto politica attraverso lo sport. Simboli di una battaglia in difesa dei deboli. Che fossero neri, poveri, emarginati, vietcong. I due hanno sempre rischiato in proprio. Hanno sfidato il destino, la storia. E hanno vinto. Quando tutto il mondo non aspettava altro che la loro disfatta. A Kinshasa come ...

