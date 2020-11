Napoli-Rijeka, Gattuso e Koulibaly: «Lo spogliatoio è compatto col mister» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ci siamo! Dopo la clamorosa sconfitta casalinga con il Milan, il Napoli torna in campo domani contro il Rijeka e, come da tradizione europea, Rino Gattuso presenta il match nella ormai consueta... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ci siamo! Dopo la clamorosa sconfitta casalinga con il Milan, iltorna in campo domani contro ile, come da tradizione europea, Rinopresenta il match nella ormai consueta...

napolista : Gattuso: «Non è vero quello che avete scritto. Non ho litigato non la squadra» Le parole dell’allenatore del Napol… - sportli26181512 : LIVE Gattuso in conferenza in vista della sfida con Rijeka: LIVE Gattuso in conferenza in vista della sfida con Rij… - equipoarrow : - sscalcionapoli1 : Gattuso prepara il Napoli anti-Rijeka, due novità ed una conferma #ForzaNapoliSempre - ilnapolionline : Castel Volturno - Seduta mattutina in vista del Rijeka - -