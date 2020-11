Morto Diego Maradona, Mastella: “Lo piango con immenso dolore” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – ” E’ Morto Maradona. Dire che sono dispiaciuto è poco. Tornerò a parlarne raccontando episodi dei nostri incontri. Lo piango con immenso dolore”. Così, sui social, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Napoli e Argentina in lutto, è Morto Diego Armando Maradona L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – ” E’. Dire che sono dispiaciuto è poco. Tornerò a parlarne raccontando episodi dei nostri incontri. Locon. Così, sui social, il sindaco di Benevento, Clemente. Napoli e Argentina in lutto, èArmandoL'articolo proviene da Anteprima24.it.

Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - MediasetTgcom24 : Dall'Argentina: 'Morto Diego Armando Maradona' - pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - Domenico1oo777 : RT @caterinabalivo: Diego Armando #Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi non c’è più. Una notizia terribile che fa male, mali… - FdcMax : È morto el diez. #Maradona non è più di questo pianeta. In realtá non lo è mai stato. #eldiez #diego -