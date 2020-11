Milano: Gdf scopre contrabbando liquido sigarette elettroniche (Di mercoledì 25 novembre 2020) Milano, 25 nov. (Adnkronos) - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, coordinati dalla Procura, hanno scoperto una frode nel settore del commercio di prodotti per sigarette elettroniche. Le indagini, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, hanno permesso di denunciare un soggetto noto con l'alias “il Lodigiano” che, in concorso con un altro, gestiva una filiera di commercio clandestina nel settore dei liquidi per sigarette elettroniche, dalla lavorazione delle materie prime in laboratorio alla spedizione ai clienti finali su tutto il territorio nazionale. I due si approvvigionavano dal 2015 di nicotina liquida pura dal mercato cinese e mascherandone l'acquisto come “essenze aromatiche” attraverso una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020), 25 nov. (Adnkronos) - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, coordinati dalla Procura, hanno scoperto una frode nel settore del commercio di prodotti per. Le indagini, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di, hanno permesso di denunciare un soggetto noto con l'alias “il Lodigiano” che, in concorso con un altro, gestiva una filiera di commercio clandestina nel settore dei liquidi per, dalla lavorazione delle materie prime in laboratorio alla spedizione ai clienti finali su tutto il territorio nazionale. I due si approvvigionavano dal 2015 di nicotina liquida pura dal mercato cinese e mascherandone l'acquisto come “essenze aromatiche” attraverso una ...

Milano: a Comune e protezione civile 95mila mascherine sequestrate da Gdf

Milano, 25 nov. (Adnkronos) - Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha disposto la confisca di 95mila mascherine sequestrate dalla guardia di finanza di Corsico nei giorni scorsi. Le mascherine, di t ...

