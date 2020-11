Mes: Conte, 'ieri non si e' discusso di attivazione, va rafforzato Ssn e lo faremo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Ti avevo detto, Pedro, che ci sarebbe stata la domanda sul Mes...". Con una battuta, il premier Giuseppe Conte, nella conferenza stampa congiunta con il presidente del governo spagnolo Sanchez, risponde ai cronisti assicurando che nella riunione con i capidelegazione di ieri "non abbiamo discusso se attivare o meno il Mes, se questa è la notizia va corretta". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. "ieri abbiamo avuto solo un aggiornamento con i capi delegazioni sul processo in corso di rafforzamento dell'Unione bancaria e monetaria", perché "vogliamo, anche come Italia, recitare un ruolo da protagonista in questo processo", ha rimarcato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Ti avevo detto, Pedro, che ci sarebbe stata la domanda sul Mes...". Con una battuta, il premier Giuseppe, nella conferenza stampa congiunta con il presidente del governo spagnolo Sanchez, risponde ai cronisti assicurando che nella riunione con i capidelegazione di"non abbiamose attivare o meno il Mes, se questa è la notizia va corretta". Lo ha detto il premier Giuseppe, rispondendo alle domande dei cronisti nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. "abbiamo avuto solo un aggiornamento con i capi delegazioni sul processo in corso di rafforzamento dell'Unione bancaria e monetaria", perché "vogliamo, anche come Italia, recitare un ruolo da protagonista in questo processo", ha rimarcato ...

