Meghan Markle: ‘Ho avuto un aborto spontaneo, mi sono lasciata cadere’ (Di mercoledì 25 novembre 2020) Meghan Markle si apre circa un episodio decisamente privato e doloroso che l’ha vista protagonista in estate: un aborto spontaneo raccontato in una lettera-editoriale pubblicata sul New York Times dal titolo “The Losses We Share”, ovvero le perdite che condividiamo. Il racconto di Meghan Markle Meghan racconta che era una mattina come le altre: “Dopo aver cambiato il pannolino ad Archie ho sentito un forte crampo. Mi sono lasciata cadere a terra tenendolo tra le braccia. Ho canticchiato una ninna nanna per mantenere entrambi calmi. Sapevo, mentre stringevo il mio primo figlio, che stavo perdendo il secondo“. “Un dolore di cui parlano in pochi” Meghan Markle parla della propria esperienza affinché tutte ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 25 novembre 2020)si apre circa un episodio decisamente privato e doloroso che l’ha vista protagonista in estate: unraccontato in una lettera-editoriale pubblicata sul New York Times dal titolo “The Losses We Share”, ovvero le perdite che condividiamo. Il racconto diracconta che era una mattina come le altre: “Dopo aver cambiato il pannolino ad Archie ho sentito un forte crampo. Micadere a terra tenendolo tra le braccia. Ho canticchiato una ninna nanna per mantenere entrambi calmi. Sapevo, mentre stringevo il mio primo figlio, che stavo perdendo il secondo“. “Un dolore di cui parlano in pochi”parla della propria esperienza affinché tutte ...

