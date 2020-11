Mattia: violenza donne, firmata intesa per assistenza legale a vittime (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Siamo tra le prime Regioni a sostenere le vittime di violenza nelle battaglie legali, sia in ambito civile che penale. La lotta a ogni forma di violenza, anche domestica, e’ un imperativo per la Regione Lazio.” “La Regione Lazio e l’Ordine degli Avvocati di Roma hanno sottoscritto il Protocollo di intesa a favore delle donne vittime di violenza fisica, sessuale, economica, o che sono vittime di atti persecutori meglio noto come stalking, per offrire loro patrocinio legale in sede giudiziaria e nella fase immediatamente precedente all’avvio di un’azione legale, compresi eventuali ricorsi a consulenza in ambito civilistico o tecnico di parte”. E’ quanto afferma in una nota Eleonora Mattia, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Siamo tra le prime Regioni a sostenere ledinelle battaglie legali, sia in ambito civile che penale. La lotta a ogni forma di, anche domestica, e’ un imperativo per la Regione Lazio.” “La Regione Lazio e l’Ordine degli Avvocati di Roma hanno sottoscritto il Protocollo dia favore delledifisica, sessuale, economica, o che sonodi atti persecutori meglio noto come stalking, per offrire loro patrocinioin sede giudiziaria e nella fase immediatamente precedente all’avvio di un’azione, compresi eventuali ricorsi a consulenza in ambito civilistico o tecnico di parte”. E’ quanto afferma in una nota Eleonora, ...

Un gesto simbolico nella ricorrenza della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, su iniziativa di ‘Donna chiama Donna’. La presidente del centro antiviolenza ci parla della situazione e dei ...

Assistenza psicologica e sanitaria, di accoglienza, ma anche giuridica in quelle cause intentate da donne vittime di violenze maschili. E' il piano della Regione Lazio per contrastare ...

