La promessa di Biden: 'Daremo asilo alle donne in fuga vittime di violenza di genere' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una buona notizia che segna un cambio di rotta: garantiremo che le donne e le ragazze in fuga da violenze di genere in altre parti del mondo possano ottenere da noi asilo e che permessi di soggiorno

