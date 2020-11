Incidenti sull’Aurelio e a Podgora | le dinamiche | la situazione

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Incidente all'Aurelio, scontro fra scooter contro monopattino con un ferito. Accaduto martedì pomeriggio su via Gregorio VII, ad avere la peggio il guidatore del mezzo elettrico, rimasto ferito e trasportato in codice rosso in ospedale. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16:00 di ieri all'altezza via Cardinal Tripepi. Qui uno scooter Piaggio condotto da un ragazzo di 27 anni si è scontrato con un monopattino sopra al quale viaggiava un uomo di 53 anni. Rimasto ferito, quest'ultimo è stato affiato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.