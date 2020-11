Il tutorial della mortificazione | IL SIGNOR DISTRUGGERE

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Martedì 24 novembre, a ridossogiornata dedicata a combattere la violenza contro le donne, Rai 2 ha proposto al pubblico di Detto Fatto unper insegnare alle donne come fare la spesa al supermercato, utilizzando per lo scopo l’immagine di una ragazza attraente in precedenza scappata dai provini per il remake di Showgirls del 95’. Tacchi a spillo adattissimi per le code esterne dovute alle entrate contingentate, minigonna da discoteca e frasi accattivanti tipo “le corsie del supermercato diventano il mio palcoscenico”, o ancora “eppure c’è chi anche al supermercato porta i tacchi, perché al supermercato si cucca”. LEGGI ANCHE > Se Rai2 insegna alle donne come ‘cuccare’ al supermercato Consigliando poi di sollevare la gamba, come una vera massaia sexy, quando si sta appese a uno scaffale. Tutto questo per dare un tocco più intrigante a ...