“Il mio corpo…”. Gerry Scotti, la dolorosa confessione dell’amato conduttore: “Quando ero in ospedale…” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Momento difficile per Gerry Scotti. Il popolare conduttore di Caduta Libera ha contratto il Covid – 19. E dopo l’aggravarsi del suo stato di salute è stato ricoverato in ospedale. Per fortuna adesso sta molto meglio ed è già tornato a casa. Oggi sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha rilasciato una lunga intervista proprio per raccontare ai numerosi lettori quei giorni passati in ospedale. E in questa occasione Gerry Scotti ha rivelato di aver perso ben 10 chili: “In ospedale ho perso 10 chili…Un paio li riprenderò sicuramente, magari non tutti…”. Gerry Scotti ha poi rivelato che proprio grazie a questa brutta esperienza legata al coronavirus adesso ha imparato a godersi di più i piccoli piaceri della vita. Successivamente Gerry ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Momento difficile per. Il popolaredi Caduta Libera ha contratto il Covid – 19. E dopo l’aggravarsi del suo stato di salute è stato ricoverato in ospedale. Per fortuna adesso sta molto meglio ed è già tornato a casa. Oggi sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha rilasciato una lunga intervista proprio per raccontare ai numerosi lettori quei giorni passati in ospedale. E in questa occasioneha rivelato di aver perso ben 10 chili: “In ospedale ho perso 10 chili…Un paio li riprenderò sicuramente, magari non tutti…”.ha poi rivelato che proprio grazie a questa brutta esperienza legata al coronavirus adesso ha imparato a godersi di più i piccoli piaceri della vita. Successivamente...

