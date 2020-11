Il docufilm su Artemisia Gentileschi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 novembre 2020) In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre esce il– Pittrice Guerriera”. L’uscita era prevista nelle sale ma la distribuzione è stata riprogrammata a causa della pandemia. In attesa della riapertura dei cinema, ilè visibile sulle piattaforme Chili e Amazon Prime Video. Diretto dal regista Jordan River, il progetto è prodotto da Delta Star Pictures e scritto da Jordan River e Michela Albanese. Per la scrittura del film sono stati coinvolti anche tre storici dell’arte, Adriana Capriotti, Alessandra Masu e Simon Gillespie.è interpretata da Angela Curri, già nota per le serie “Braccialetti rossi 3” e “La mafia uccide solo d’estate” e nel primo film in 3d su Raffaello Sanzio “Raffaello, ...