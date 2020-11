Grande Fratello VIP 6: primi rumors sul possibile cast di concorrenti, spuntano quattro nomi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Grande Fratello VIP finirà a febbraio 2021 ma già si parla della prossima edizione (la sesta). Sul “tavolo” virtuale dei prossimi papabili protagonisti, ci potrebbero già essere i primi quattro nomi niente male che vi illustriamo a seguire. Grande Fratello VIP 6: i primi rumors sul possibile cast di concorrenti Amedeo Goria, intervistato da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 25 novembre 2020) IlVIP finirà a febbraio 2021 ma già si parla della prossima edizione (la sesta). Sul “tavolo” virtuale dei prossimi papabili protagonisti, ci potrebbero già essere iniente male che vi illustriamo a seguire.VIP 6: isuldiAmedeo Goria, intervistato da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto fa una rivelazione scioccante - #Grande #Fratello #Paola #Benedetto - _g_io_ia_ : RT @stew1238: “Il grande fratello siamo noi (tutti) che siamo entrati dall’inizio, il fatto che entrino altre persone mi ‘spiace, perché e… -