Grande Fratello Vip 5: un maxi cachet per chi decide di rimanere in casa (Di mercoledì 25 novembre 2020) Da quando Alfonso Signorini ha comunicato che la quinta edizione del Grande Fratello Vip proseguirà fino agli inizi di febbraio, in casa è scoppiato il caos. Molti concorrenti non hanno reagito bene alla nuova decisione e sarebbero pronti a ritirarsi. Tuttavia, stando agli ultimi rumors, il conduttore sarebbe pronto a offrire sul piatto un cachet più alto a chi sceglierà di continuare l'avventura nella casa. In questi giorni, infatti, sarebbe iniziata una vera e propria trattativa tra autori e concorrenti. Grande Fratello Vip 2020: trattative nella casa Il comunicato della busta rossa che ha decretato il prolungamento della quinta edizione del Grande Fratello Vip fino agli inizi del mese di febbraio 2021, ha fatto

