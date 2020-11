Giornata contro la violenza sulle donne, l’Onu lancia l’allarme sull’aumento dei casi col lockdown (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il periodo che stiamo attraversando, iniziato in Italia il 10 marzo 2020 con l’entrata in vigore del decreto contenente le misure per il lockdown nazionale causato dal Covid-19, ha costretto molte coppie non conviventi a dover rinunciare alla vicinanza del partner e ad astenersi al consueto contatto fisico all’interno della coppia. Una doverosa attenzione va però posta anche alle coppie conviventi, soprattutto prendendo in considerazione la situazione all’interno delle relazioni cosiddette “violente”, in cui uno dei due partner si è trovato costretto ad un contatto continuo con il suo “carnefice”. Facciamo questa considerazione anche riguardo la celebrazione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, per ricordare e ricordarci dell’importanza di denunciare reati e abusi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il periodo che stiamo attraversando, iniziato in Italia il 10 marzo 2020 con l’entrata in vigore del decreto contenente le misure per ilnazionale causato dal Covid-19, ha costretto molte coppie non conviventi a dover rinunciare alla vicinanza del partner e ad astenersi al consueto contatto fisico all’interno della coppia. Una doverosa attenzione va però posta anche alle coppie conviventi, soprattutto prendendo in considerazione la situazione all’interno delle relazioni cosiddette “violente”, in cui uno dei due partner si è trovato costretto ad un contatto continuo con il suo “carnefice”. Facciamo questa considerazione anche riguardo la celebrazione dellaMondialela, per ricordare e ricordarci dell’importanza di denunciare reati e abusi ...

Quirinale : Giornata Internazionale per l’eliminazione della #violenzacontroledonne, #Mattarella: «Spezzare la catena della vio… - amnestyitalia : Oggi è la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, obiettivo ancora molto lontano per t… - FiorellaMannoia : Stasera sarò ospite di Floris a @diMartedi @La7tv con la ministra delle pari opportunità @elenabonetti argomento:… - AreUBlack : #25novembre giornata contro la violenza sulle donne. Non possiamo più far finta di niente, le donne ricevono sempre… - OregonAntonio : La giornata mondiale contro la violenza sulle donne andrebbe celebrata sempre e non simbolicamente come avviene ogg… -