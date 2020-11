Gattuso: “Adesso voglio vedere la cattiveria in campo, il giocare bene non basta. Nessun litigio” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gennaro Gattuso, alla vigilia della gara in Europa League contro il Rijeka, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico del Napoli: “Stipendi in ritardo? Dobbiamo pensare solo a lavorare, noi firmiamo dei contratti importanti con sono cifre importanti e siamo tutelati. Se si pensa a questo vuol dire che cerchiamo l’alibi. E chi cerca alibi non può stare con me. Vivo di questo lavoro tutti i giorni a 300km/h, voglio persone che ci mettano voglia. Ho un gruppo che mi segue, nella mia squadra vedo tutto questo, troppo facile parlare di stipendi. Stiamo facendo bene, ma serve più malizia e cattiveria. Se qualcuno a Napoli pensava che dovessimo fare 130 punti e non perdere mai, si sbaglia e non è colpa mia. Parole dopo il Milan? Non è tutto vero, non ho litigato ma ho solo espresso le mie parole. Non c’è ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gennaro, alla vigilia della gara in Europa League contro il Rijeka, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico del Napoli: “Stipendi in ritardo? Dobbiamo pensare solo a lavorare, noi firmiamo dei contratti importanti con sono cifre importanti e siamo tutelati. Se si pensa a questo vuol dire che cerchiamo l’alibi. E chi cerca alibi non può stare con me. Vivo di questo lavoro tutti i giorni a 300km/h,persone che ci mettano voglia. Ho un gruppo che mi segue, nella mia squadra vedo tutto questo, troppo facile parlare di stipendi. Stiamo facendo, ma serve più malizia e. Se qualcuno a Napoli pensava che dovessimo fare 130 punti e non perdere mai, si sbaglia e non è colpa mia. Parole dopo il Milan? Non è tutto vero, non ho litigato ma ho solo espresso le mie parole. Non c’è ...

