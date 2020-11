Furbetti del cartellino in piena pandemia, sospesi medici e infermieri dell’Asl (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, l’Asl di Caserta viene travolta anche da una vicenda di “Furbetti del cartellino”: tredici dipendenti, tra cui sette dirigenti medici e sei tra impiegati amministrativi e infermieri, in servizio presso la sede di Aversa dell’azienda sanitaria locale, sono stati raggiunti dalle misure di sospensione dell’attività emesse dal Gip del Tribunale di Napoli Nord per il reato di truffa ai danni del servizio sanitario regionale. I provvedimenti sono stati notificati agli indagati dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Caserta (Nas), che hanno realizzato l’indagine con il coordinamento della Procura di Napoli Nord. Per gli inquirenti, i dipendenti si sarebbero allontanati illecitamente dal posto di lavoro per sbrigare faccende ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, l’Asl di Caserta viene travolta anche da una vicenda di “del”: tredici dipendenti, tra cui sette dirigentie sei tra impiegati amministrativi e, in servizio presso la sede di Aversa dell’azienda sanitaria locale, sono stati raggiunti dalle misure di sospensione dell’attività emesse dal Gip del Tribunale di Napoli Nord per il reato di truffa ai danni del servizio sanitario regionale. I provvedimenti sono stati notificati agli indagati dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Caserta (Nas), che hanno realizzato l’indagine con il coordinamento della Procura di Napoli Nord. Per gli inquirenti, i dipendenti si sarebbero allontanati illecitamente dal posto di lavoro per sbrigare faccende ...

