Ex Manifattura Tabacchi, De Luca: “Prende corpo il primo dei 10 progetti per Napoli” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Comincia a concretizzarsi il progetto per realizzare in Campania il Tecnopolo Nazionale per l’Innovazione Sostenibile da localizzare in Napoli nell’area ex Manifattura Tabacchi già presentato dal Presidente Vincenzo De Luca nelle scorse settimane tra le 10 proposte per la città di Napoli. Il progetto sarà realizzato in piena sinergia e complementarietà all’importante iniziativa annunciata ieri dal premier Conte che vede la realizzazione, sempre nella Area della ex Manifattura Tabacchi, del Polo dell’Agritech per lo sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare. La scelta del Governo di realizzare a Napoli un Tecnopolo sul tema dell’AgriFood conferma la qualità dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione del nostro territorio, sul quale la Regione negli ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Comincia a concretizzarsi il progetto per realizzare in Campania il Tecnopolo Nazionale per l’Innovazione Sostenibile da localizzare in Napoli nell’area exgià presentato dal Presidente Vincenzo Denelle scorse settimane tra le 10 proposte per la città di Napoli. Il progetto sarà realizzato in piena sinergia e complementarietà all’importante iniziativa annunciata ieri dal premier Conte che vede la realizzazione, sempre nella Area della ex, del Polo dell’Agritech per lo sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare. La scelta del Governo di realizzare a Napoli un Tecnopolo sul tema dell’AgriFood conferma la qualità dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione del nostro territorio, sul quale la Regione negli ...

mattinodinapoli : De Luca: «Nasce il polo dell'innovazione all'ex Manifattura Tabacchi di Napoli» - Notiziedi_it : Napoli Est, pronto il progetto per la rinascita della Manifattura Tabacchi - Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: Cbre con Cdp Immobiliare nella vendita dell'ex Manifattura Tabacchi - NapoliToday : #Cronaca Napoli Est, pronto il progetto per la rinascita della Manifattura Tabacchi - fattidinapoli : De Luca: 'Con il tecnopolo nell'ex manifattura tabacchi prende corpo il primo dei dieci prog... - -

Ultime Notizie dalla rete : Manifattura Tabacchi DE LUCA: "CON IL TECNOPOLO NELL'EX MANIFATTURA TABACCHI PRENDE CORPO IL PRIMO DEI DIECI PROGETTI PER NAPOLI" - Primo Piano Regione Campania Scuola, i pediatri napoletani alla Regione: Un bollino di qualità per certificare quelle sicure

“Un bollino per certificare le scuole sicure”. È questa la proposta che la Fimp (Federazione italiana medici pediatri) Napoli lancia alla Regione per fare in modo che la scuola possa tornare in presen ...

De Luca: con Tecnopolo prende corpo il primo dei 10 progetti per Napoli

Comincia a concretizzarsi il progetto per realizzare in Campania il Tecnopolo Nazionale per l’Innovazione Sostenibile da localizzare in Napoli nell’area ex Manifattura Tabacchi già presentato dal Pres ...

“Un bollino per certificare le scuole sicure”. È questa la proposta che la Fimp (Federazione italiana medici pediatri) Napoli lancia alla Regione per fare in modo che la scuola possa tornare in presen ...Comincia a concretizzarsi il progetto per realizzare in Campania il Tecnopolo Nazionale per l’Innovazione Sostenibile da localizzare in Napoli nell’area ex Manifattura Tabacchi già presentato dal Pres ...