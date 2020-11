Donatella Rettore | così è sfuggita al suo abusatore | momenti da incubo

(Di mercoledì 25 novembre 2020)racconta la sua brutta esperienza: “Hanno tentato di abusare di me”. La cantante sconvolge a Storie Italiane. Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donneda un racconto scioccante della sua giovinezza. “Avevo soltanto 15 anni quando hanno tentato di abusare di me”, ha dichiarato la cantante a Eleonora Daniele, che stamattina ha aperto il suo programma Storie Italiane proprio con il suo racconto. Laè in collegamento da casa con la trasmissione. Ormai è una donna adulta, una famosa cantante, un personaggio amato da molti italiani. E solo ora, dopo anni di silenzio si sente libera di raccontare quella brutta esperienza. “Stavo uscendo dalla palestra, giocavo a pallacanestro, ero in tuta o comunque vestita normalmente, – si ...

Non ci arrendiamo. Questo il titolo e soprattutto il senso dell’iniziativa in programma domani 25 novembre, alle ore 16, per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’even ...Giornata contro la Violenza sulle donne, Donatella Rettore denuncia cosa le è accaduto: "Avevo 15 anni, lui mi ha presa per i capelli".