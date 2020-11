Detto Fatto, è bufera sul tutorial per fare la spesa (Di mercoledì 25 novembre 2020) bufera sui social per il tutorial sul come fare la spesa nel programma pomeridiano di Rai 2, Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero bufera sui social per il tutorial “come fare la spesa” del programma pomeridiano Detto Fatto su Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. Il video che ha scatenato la bufera ritrae una ragazza, Emily Angelillo, pole dancer professionista, che da istruzioni sul come fare la spesa in modo “sexy“. Subito sui social l’accusa: “È scandaloso“. Queste le parole di Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza in Rai, in una nota stampa: “Raccolgo la segnalazione dei tanti utenti ... Leggi su zon (Di mercoledì 25 novembre 2020)sui social per ilsul comelanel programma pomeridiano di Rai 2,, condotto da Bianca Guaccerosui social per il“comela” del programma pomeridianosu Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. Il video che ha scatenato laritrae una ragazza, Emily Angelillo, pole dancer professionista, che da istruzioni sul comelain modo “sexy“. Subito sui social l’accusa: “È scandaloso“. Queste le parole di Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza in Rai, in una nota stampa: “Raccolgo la segnalazione dei tanti utenti ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - Corriere : Rai, bufera sul tutorial di «Detto fatto» su come fare la spesa «sensuali» - koodisea : @jnoshame e io ti ho già detto che non l’ho usata come attacco ma come dato di fatto - palermomaniait : A Detto Fatto arriva il tutorial sexy per la spesa - -

Ultime Notizie dalla rete : Detto Fatto “Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 23 al 27 novembre Tv Sorrisi e Canzoni Max Pezzali: Il terreno comune con i figli è quello delle emozioni

Riascolta Max Pezzali: Il terreno comune con i figli è quello delle emozioni di I Padrieterni. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Barbara e il suo desiderio di affermazione

"Vorrei guardare il mondo con i tuoi occhi" ho detto a Barbara, questa mattina, mentre riempiva di fretta la borsa di cose per andare a lavorare. "Oggi devo intervenire in una conferenza, ma non mi as ...

